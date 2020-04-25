Регина Тодоренко лишилась звания «Женщина года» из-за слов о насилии

Телеведущая заявила, что девушки должны думать прежде чем выходить замуж.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Телеведущая Регина Тодоренко высказалась в беседе с главным редактором журнала Glamour. Она, комментируя разводы Муцениеце и Самойловой, заявила, что сама вряд ли бы начала вещать о побоях на всю страну. Тодоренко также задалась вопросом – что девушки сделали, чтобы их не трогали. Знаменитость убеждена, что нужно хорошо подумать, прежде чем выходить замуж за человека – тогда не придется жаловаться на несчастную судьбу. С ее словами явно был согласен супруг Влад Топалов. После выхода интервью общественность осудила звездную пару. Россияне считают, что Тодоренко и Топалов осуждают жертв насилия, тем самым поощряя агрессию со стороны мужчин.

Журнал Glamour решил лишить Тодоренко звания «Женщина года». На сайте сказано, что любое насилие и буллинг недопустимы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, сколько Дудь, Собчак и Тодоренко зарабатывают на YouTube.