Стало известно, сколько Дудь, Собчак и Тодоренко зарабатывают на YouTube

Аналитики подчитали, какой доход приносят звездам их видеоблоги на YouTube. Лидерами рейтинга оказались Юрий Дудь и Регина Тодоренко.

Свои вычисления специалисты проводили, основываясь на средней стоимости размещения рекламы и количестве промо-интеграций, передает «Рамблер/новости». Согласно данным экспертов компании SALO, с бесспорным лидером среди российских звездных блогеров является Юрий Дудь, чей годовой доход от YouTube-канала больше 57 миллионов рублей.

За ним, с большим отрывом, в списке располагается телеведущая Регина Тодоренко, чье YouTube-шоу «Пятница с Региной» в прошлом году принесло своей создательнице 26 млн рублей. Последней в тройку лидеров вошла Ирина Шихман и её проект «А поговорить?» с доходом в 16,6 млн рублей. Сразу за ней — Ксения Собчак, отстающая лишь на миллион. Благо, для Ксении это, скорее всего, не единственный источник дохода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собчак иронически отнеслась к «назначению» Бузовой ведущей премии Муз-ТВ.