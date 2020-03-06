Собчак подшутила над Бузовой, которую выбрали ведущей премии «Муз-ТВ»

Телеведущая намекнула, что певица не заслужила этот пост.

Об этом стало известно 6 марта. Во время конференции телеведущая Ксения Собчак обратилась к собравшимся и поблагодарила организатора Армана Давлетярова за его гибкость и желание экспериментировать. Также она заявила, что мужчине часто жаль персон шоу-бизнеса – все решили, что Собчак говорила в этот момент о певице Ольге Бузовой. Таким образом она намекнула на то, что звезду взяли на премию не из-за ее талантов.

Также Собчак подшутила над умениями Бузовой петь. Она сказала, что поет плохо – прям как ее коллега. Артистка не дала себя в обиду и в ответ спела несколько строк из новой песни. Бузова добавила, что всегда работает хорошо и старается никого не подводить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Диденко, на дне рождения которой погибли люди, в истерике сорвала съемки у Собчак.