Блогер Диденко, на дне рождения которой погибли люди, в истерике сорвала съемки у Собчак

Блогер Екатерина Диденко разрыдалась на съемках шоу Ксении Собчак на Первом канале.

«Екатерина Диденко появилась в студии шоу вечером 2 марта, однако съемки пришлось прервать, как говорят, из-за ее истерики», — сообщает портал «Дни.ру».

Гости передачи и ведущая стали успокаивать девушку, но привести блогера в состояние, которое бы позволило продолжить съемки, не удалось, поэтому запись пришлось остановить. Съемки перенесли на другую дату.

Страшное происшествие произошло 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. По официальным данным, скончались три человека, в том числе ее муж. Еще два человека госпитализированы. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать. Произошла химическая реакция и сильное дымообразование. В результате все закончилось трагедией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.