Власти Петербурга готовы потратить 650 млн на рекультивацию Новоселок

Власти Петербурга готовы потратить 650 млн на рекультивацию Новоселок
Полигон Новоселки. Фото: gov.spb.ru

Подрядчика на рекультивацию полигона выберут в июле этого года.

Согласно информации на сайте госзакупок, в Петербурге объявлен аукцион на рекультивацию полигона Новоселки, расположенного на севере города. Подрядчик, которого выберут в середине лета, будет должен выполнить работы до конца октября 2022 года.

Смольный готов направить на эти работы не более 654 миллионов рублей.

Подрядная организация проведет устройство водоотводных каналов, хозяйственной зоны, пруда-накопителя, станции очистки сточных вод, наружного электроснабжения очистных сооружений, а также внутриплощадочные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти начальник мусорного полигона стал фигурантом уголовного дела из-за нарушений правил обращения с отходами.

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