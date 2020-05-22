В Ленобласти будут судить начальника мусорного полигона

Он стал фигурантом уголовного дела из-за нарушений правил обращения с отходами.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщили в СК России. В Ленинградской области завели уголовное дело на начальника мусорного полигона ООО «АВТО-БЕРКУТ». Мужчина подозревается в нарушении правил обращения с отходами. Он, несмотря на все предупреждения, не прекратил использовать территорию не по предназначению, так что теперь ему предстоит предстать перед судом. Начальник мусорного полигона таким образом навредил экологии.

Отмечается, что сейчас специалисты выясняют, насколько серьезный ущерб был нанесен природе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что саперы ЗВО очистили полигоны в Ленобласти от 100 взрывоопасных предметов. Саперы общевойсковой армии расчистили более 40 тыс. кв. метров территории полигонов.