Открытие курортного сезона в Крыму начнется 15 июня

В Крыму разработали план поэтапного открытия курортного сезона в республике.

Как сообщили в пресс-службе минкурортов республики, отели и санатории на курортах крыма начнут возобновлять работу в три этапа.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что возобновление работы курортов должно проходить «осторожно», чтобы минимизировать риски для местных жителей и отдыхающих, а также, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

Если в республике будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то первый этап начнется 15 июня. Тогда откроются санатории, имеющие медлицензию. Сейчас таких санаториев в Крыму насчитывается 40.

Второй этап начнется минимум через две недели после первого. В это время могут возобновить работу отели и гостиницы, работающие по рекомендациям Роспотребнадзора.

Сроки начала третьего этапа будут определять по итогам реализации прошедших двух.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора к работе отелей.