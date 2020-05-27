Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора к работе отелей

Власти хотят, чтобы убрали три требования из перечня.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем рассказал на своей странице во «Вконтакте» глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что власти просят правительство России пересмотреть требования Роспотребнадзора. Так, ведомство требует тестирования всех туристов и сотрудников отелей на коронавирус, а также соблюдение дистанции на пляже и работы отеля как обсерватора в случае выявленного зараженного. Аксенов не согласен с выдвинутыми требованиями, а также пообещал, что власти будут соблюдать все санитарные нормы.

Пока что правительство России никак не комментировала заявление главы Крыма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Крыму предупредили приезжающих о помещении в обсерватор. Граждане должны будут оплатить нахождение там самостоятельно.