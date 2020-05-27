Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора к работе отелей

Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора к работе отелей
Власти обещают соблюдать все нормы. Фото: pixabay

Власти хотят, чтобы убрали три требования из перечня.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем рассказал на своей странице во «Вконтакте» глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что власти просят правительство России пересмотреть требования Роспотребнадзора. Так, ведомство требует тестирования всех туристов и сотрудников отелей на коронавирус, а также соблюдение дистанции на пляже и работы отеля как обсерватора в случае выявленного зараженного. Аксенов не согласен с выдвинутыми требованиями, а также пообещал, что власти будут соблюдать все санитарные нормы.

Пока что правительство России никак не комментировала заявление главы Крыма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Крыму предупредили приезжающих о помещении в обсерватор. Граждане должны будут оплатить нахождение там самостоятельно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крым отель роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач заявил о последствиях жесткого карантина
Стали известны рекомендации для детских лагерей
Илон Маск запустит людей в космос, но не сегодня
Во Франции прогремела стрельба. Погибли трое
Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора к работе отелей
Стало известно, когда выпускники школ смогут сдать документы в вузы
В Ленобласти нашли перевернутый автомобиль
В Тамбовской области зарубили топором 101-летнего ветерана войны