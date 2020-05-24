В Крыму предупредили приезжающих о помещении в обсерватор

В Крыму предупредили приезжающих о помещении в обсерватор
Крым. Фото: pixabay

Граждане должны будут оплатить нахождение там самостоятельно.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Глава республики Крым Сергея Аксенов заявил, что все люди, приезжающие на территорию региона, должны быть готовы к оплате помещения в обсерватор. В случае, если человек не сможет расплатиться вовремя, то с него сумму взыщут через суд. Отмечается, что речь идет о гражданах, которые не имеют уважительной причины при посещении Крыма. Аксенов подчеркнул, что правила вводят для предотвращения распространения коронавируса. Он просит россиян отложить поездку на курорт.

«Каждый лишний приезд – это нагрузка на органы власти республики, на медицинскую систему здравоохранения»,

— подчеркнул Аксенов.

На данный момент в республике заболели 340 человек, почти половина выздоровели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция ждет российских туристов и готова организовать чартеры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус крым обсерватор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге семье погибшей от коронавируса врача выплатят компенсацию
Беглов поручил проверить работу «скорой» в Калининском районе
В Крыму предупредили приезжающих о помещении в обсерватор
Джоан Роулинг рассказала всю правду о рождении «Гарри Поттера»
В Петербурге ремонт ограничит движение в тоннеле дамбы
Ученые считают, что матерные слова помогают переносить боль
Последний звонок в России состоится в онлайн-формате
Минкомсвязь составила график вывозных рейсов до 3 июня