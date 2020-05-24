В Крыму предупредили приезжающих о помещении в обсерватор

Граждане должны будут оплатить нахождение там самостоятельно.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Глава республики Крым Сергея Аксенов заявил, что все люди, приезжающие на территорию региона, должны быть готовы к оплате помещения в обсерватор. В случае, если человек не сможет расплатиться вовремя, то с него сумму взыщут через суд. Отмечается, что речь идет о гражданах, которые не имеют уважительной причины при посещении Крыма. Аксенов подчеркнул, что правила вводят для предотвращения распространения коронавируса. Он просит россиян отложить поездку на курорт.

«Каждый лишний приезд – это нагрузка на органы власти республики, на медицинскую систему здравоохранения»,

— подчеркнул Аксенов.

На данный момент в республике заболели 340 человек, почти половина выздоровели.

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