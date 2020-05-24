Турция ждет российских туристов и готова организовать чартеры

В стране надеются увидеть любимых гостей на своих курортах.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на министра культуры и туризма Турции. Он рассчитывает на то, что россияне не откажутся от отдыха в стране. Для них готовы организовать чартерные рейсы до возобновления регулярного авиасообщения.

«Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой»,

— цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Также в стране рассчитывают увидеть туристов из Германии. Для этого делается все необходимое – власти готовы сделать отдых максимально безопасным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Хорватия ждет российских туристов с 15 июня. С 1 июня в Хорватию смогут попасть туристы из стран Евросоюза, а еще через две недели могут приехать россияне и путешественники из других стран, сообщает АТОР.