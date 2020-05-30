Афроамериканец Джордж Флойд и убивший его полицейский были коллегами

Афроамериканец Джордж Флойд и убивший его полицейский были коллегами
Беспорядки в Миннеаполисе. Фото: instagram.com/fifthlegend

Флойд отвечал за безопасность внутри ночного клуба в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), а полицейский там подрабатывал охранником на входе.

Умерший после задержания полицией афроамериканец Джорд Флойд и обвиняемый в его убийстве уже бывший полицейский Дерек Шовин работали в одном ночном клубе. Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на бывшую хозяйку латинского ночного клуба «Эль Нуэво Родео» Майя Сантамария.

NBC отмечает, что здание, в котором был расположен ночной клуб, подожгли во время беспорядков, разбушевавшихся в городе после смерти Флойда.

Напомним, Флойд скончался после того, как его задержали четверо полицейских с применением силы. Мужчину подозревали в использовании фальшивых купюр. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Миннесоте мобилизуют Нацгвардию из-за беспорядков после гибели афроамериканца.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
афроамериканец джордж флойд миннеаполис полиция США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи добились от подростка признания в убийстве 9-летней девочки
В Индии обезьяны ограбили лаборанта, оставив его без образцов крови с ...
Афроамериканец Джордж Флойд и убивший его полицейский были коллегами
Готовые вакцины от коронавируса ждут к сентябрю
Землетрясение зафиксировали в Индонезии
Число заразившихся COVID-19 в мире перевалило за 6 млн человек
Авиакомпания «Победа» возвращается к полетам после перерыва
Первый в России препарат от коронавируса одобрил Минздрав