Афроамериканец Джордж Флойд и убивший его полицейский были коллегами

Флойд отвечал за безопасность внутри ночного клуба в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), а полицейский там подрабатывал охранником на входе.

Умерший после задержания полицией афроамериканец Джорд Флойд и обвиняемый в его убийстве уже бывший полицейский Дерек Шовин работали в одном ночном клубе. Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на бывшую хозяйку латинского ночного клуба «Эль Нуэво Родео» Майя Сантамария.

NBC отмечает, что здание, в котором был расположен ночной клуб, подожгли во время беспорядков, разбушевавшихся в городе после смерти Флойда.

Напомним, Флойд скончался после того, как его задержали четверо полицейских с применением силы. Мужчину подозревали в использовании фальшивых купюр. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Миннесоте мобилизуют Нацгвардию из-за беспорядков после гибели афроамериканца.