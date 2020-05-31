На улице Тамбасова среди ночи вспыхнул гараж

В Красносельском районе Петербурга среди ночи произошел пожар. О полыхающем гараже рассказали очевидцы.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 31 мая, на улице Тамбасова. Кадры с места ЧП опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, гараж загорелся и выгорел дотла. На фотографиях виден столб дыма.

«Судя по фото там не гараж, а целый автопарк горит», — написал подписчик.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что десятки сараев сгорели при крупном пожаре в Лужском районе Ленинградской области. Площадь возгорания составила около 380 «квадратов».