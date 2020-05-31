Пыль столбом: пляжный дрифтер среди ночи разбудил петербуржцев

Пыль столбом: пляжный дрифтер среди ночи разбудил петербуржцев
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Северной столицы местных жителей разбудил автолюбитель, устроивший дрифт среди ночи.

Машину заметили в ночь на воскресенье, 31 мая, на Балтийском бульваре. Кадрами происходящего очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Машину водитель загнал прямо на пляж. По словам пользователей соцсети, гонщика накрыло облако пыли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Тамбасова среди ночи вспыхнул гараж. Причины возгорания не приводятся.

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Пыль столбом: пляжный дрифтер среди ночи разбудил петербуржцев
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