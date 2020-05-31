В Павловске задержали агрессивного похитителя топлива

В Павловске задержали агрессивного похитителя топлива
Инцидент произошел на заправке. Фото: pixabay

В Северной столице правоохранители задержали мужчину, который украл топливо с заправки.

Преступный инцидент случился еще 27 мая, на заправке в Шушарах. Сигнал получила полиция Пушкинского района. Неустановленный водитель ударил заправщика, после чего украл топливо.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, через два дня стражи порядка поймали подозреваемого. 22-летнего мужчину задержали в Павловске.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель без прав стал виновником гибели трех человек в Красноярском крае. Автомобилист не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в магазин.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП с двумя легковушками спровоцировало пробку на Дороге Жизни
В Петербурге число инфицированных коронавирусом подошло к 16 тысячам
На Верности трое злоумышленников оставили прохожего без ноутбука и денег
В России за сутки вылечились от коронавируса 4 414 человек
В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса
Петербуржец обчистил кассу в магазине на Счастливой улице, но от полиции ...
В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 10 тысяч человек
В Петербурге зафиксировано 369 новых случаев заражения коронавирусом