В Пушкине угонщику приглянулась роскошная иномарка за 6 миллионов

В Пушкинском районе правоохранители разыскивают угонщика роскошного авто.

Иномарка была припаркована у одного из домов по улице Анциферовской. По словам владельца машины марки BMW-730, легковушку похитили в период с 21:00 29 мая до 17:00 30 мая

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, общий ущерб составил 6 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские ищут злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе мужчина угнал Mitsubishi и сдал его на металлолом. В конце мая полиция задержала подозреваемого. Им оказался мужчина 1985 года рождения.