В Петербурге кладовщик угнал «Газель» у своих работодателей и попал в ДТП

Во Фрунзенской районе Петербурга полицейские раскрыли кражу машины «Газель».

О преступном инциденте стало известно 23 мая. В отдел полиции поступил сигнал о краже в период с 1:00 до 10:00 утра. Транспортное средство, принадлежащее частной фирме, было припарковано на улице Прогонной.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, причиненный ущерб оценили в 700 тыс. рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В этот же день машину нашли в Ломоносовском районе Ленобласти. Управлявший «Газелью» угодил в ДТП в деревне Пески.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине угонщику приглянулась роскошная иномарка за 6 миллионов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.