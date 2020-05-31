На трассе Кола перевернулся автомобиль

На трассе Кола перевернулся автомобиль
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 31 мая, в Кировском районе Ленобласти на трассе Р-21 «Кола» произошло ДТП, в результате которого перевернулся легковой автомобиль.

Советующая видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, один из автомобилей перевернулся на бок. У другого участника ДТП разбит бампер. Скорее всего, произошло лобовое столкновение.

На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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