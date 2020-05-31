В первый день лета в Петербурге ожидается тепло и порывистый ветер

В понедельник, 1 июня, в Петербурге ожидается теплая ветреная погода. Воздух в городе прогреется до плюс 15 градусов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 1 июня, в Петербурге ожидается солнечная погода, ветер северный, северо-восточный ветер. Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо меняться. Ночью в Ленинградской области возможны заморозки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.