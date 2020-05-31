Трамвай №29 прервал работу из-за аварии на водопроводе

Трамвай возобновит работу 2 июня, до этого времени стоит планировать маршрут с учетом изменений. Фото: Baltphoto

Трамвай возобновит работу 2 июня, до этого времени стоит планировать маршрут с учетом изменений. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 31 мая, в петербургском предприятии «Горэлектротранс» сообщили об изменении в работе трамвайного маршрута №29.

По информации СПб ГУП «Горэлектротранс», трамвай №29 временно прервал работу в связи с аварией на водопроводе. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, уже с 15:00 движение трамвая остановлено. Инцидент произошел на улице Ленсовета возле улицы Орджоникидзе.

Согласно уведомлению предприятия, маршрут общественного транспорта вернется к работе после устранения неполадки, 2 июня. В чем заключается поломка, не сообщается. На месте происшествия работают специалисты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что субботним утром 23 мая, возле станции метро «Новочеркасская» были вынуждены остановиться трамваи из-за задымвшихся проводов. Что послужило причиной такого происшествия, осталось неизвестным.