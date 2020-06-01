В Токсово мужчина расстрелял ВАЗ из охотничьего ружья

Стрельба из ружья по автомобилю обернулась уголовным делом по статье о хулиганстве.

Как сообщили в главном управлении МВД по региону, вечером 30 мая пожилая жительница поселка Токсово, что во Всеволожском районе Ленобласти, сообщила в полицию о стрельбе. По ее словам, кто-то ездил на автомобиле и стрелял вверх.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 30-летнего петербуржца, у которого произошел конфликт с 21-летним юношей. Спор не удалось решить на словах и в дело пошло ружье. Задержанный два раза выстрелил по автомобилю «ВАЗ», принадлежащего оппоненту.

Полицейские изъяли у хулигана охотничье ружье и доставили в отдел. Открыто уголовное дело. Мужчину отпустили под обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрелявшего с балкона на Сизова поместили в изолятор.