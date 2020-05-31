Стрелявшего с балкона на Сизова поместили в изолятор

Петербуржец, который открыл стрельбу с балконы в Приморском районе, привлечен к уголовной ответственности.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 29 мая днем. В полицию обратилась женщину 1985 года рождения и рассказала о том, что с балкона на пятом этаже д. 20 корп. 2 по проспекте Сизова неизвестный стреляет из пневматического пистолета. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и убедились, что это действительно так. Они задержали мужчину 1977 года рождения.

К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал. У задержанного изъяли пневматический пистолет. В порядке статьи 91 УПК РФ его поместили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 4 мая в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на улице Шувалова было совершено нападение на местного жителя в парадной одного из домов. Злоумышленник напал на 40-летнего мужчину с ножом.