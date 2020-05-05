На жителя Мурино напал с ножом неизвестный, оказавшийся кладовщиком

На жителя Мурино напал с ножом неизвестный, оказавшийся кладовщиком
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии со множественными ранами. Фото: Baltphoto

Ночью 4 мая в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на улице Шувалова было совершено нападение на местного жителя в парадной одного из домов.

Злоумышленник напал на 40-летнего мужчину с ножом. В результате пострадавший госпитализирован бригадой скорой помощи в ближайшую больницу. У жертвы хулиганского нападения диагностированы многочисленные колото-резаные ранения. Медики расценивают его состояние как тяжелое.

Позже, около 13:30, на проспекте Большевиков полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 46-летний кладовщик одного из предприятий, передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области. Мотив преступления остается неизвестным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция разыскивает злоумышленников, избивших 29-летнего жителя Петербурга на проспекте Науки.

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На жителя Мурино напал с ножом неизвестный, оказавшийся кладовщиком
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