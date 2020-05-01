Петербуржца избили и пырнули ножом на проспекте Науки

Петербургские сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые отправили в больницу 29-летнего мужчину.
Как сообщили gazeta.spb.ru в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, все произошло поздним вечером 29 апреля в Калининском районе города. В полицию сообщили, что бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с ножевыми ранениями. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Сам раненый рассказал, что на него напали и избили неизвестные злоумышленники.
Правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Полиция приняла меры к розыску и задержанию преступников.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мужчина угрожал ножами в салоне сотовой связи на проспекте Просвещения. К счастью, угрозы в реальность не воплотились.