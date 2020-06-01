Двое госпитализированы после пьяной резни в квартире на Васильевском

Двое госпитализированы после пьяной резни в квартире на Васильевском
Место происшествия. Фото: google.maps

На Васильевском острове пьяные посиделки знакомых с «темным прошлым» обернулись резней.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в воскресенье, 31 мая, жительница квартиры в доме №24/25 по Косой линии вызвала полицию после застолья. Она рассказала, что у нее дома пострадали два человека.

Прибывшая на место полиция задержала четырех человек — хозяйку квартиры, ее супруга и двух гостей. Бригада скорой помощи госпитализировала двух человек — один с ножевыми ранениями головы и открытой черепно-мозговой травмой, второй — с травмой головы и ушибами. Оба в тяжелом состоянии.

Установлено, что все задержанные имели судимости в прошлом. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Токсово мужчина расстрелял ВАЗ из охотничьего ружья.

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