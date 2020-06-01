В Петербурге задержали хакеров, взламывающих автозаправки

В Петербурге задержали хакеров, взламывающих автозаправки
Бензин затем перепродавался. Фото: Pixabay

Сумма ущерба от их деятельности составляет около двух миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, 31 и 40 лет. Они, используя вредоносное ПО, похитили топливо с 417 автозаправок. Затем они перепродавали его в местах стоянки большегрузов.

Таким образом два миллиона рублей были присвоены злоумышленниками. В результате возбудили уголовное дело о краже, выясняются обстоятельства инцидента. Подозреваемых оставили под подпиской о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Германия грозится ввести санкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг. В частности, санкции подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в страны Европейского союза.

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В Петербурге задержали хакеров, взламывающих автозаправки
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