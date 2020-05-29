Германия грозится ввести санкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг

Кого именно коснутся так называемые "киберсанкции", пока непонятно. Фото: pixabay.com

Кого именно коснутся так называемые "киберсанкции", пока непонятно. Фото: pixabay.com

В связи с хакерской атакой на Бундестаг правительство Германии намеревается ввести санкционный режим в отношении россиян. В частности, санкции подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в страны Европейского союза.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел ФРГ Мария Адебар. Немецкие власти считают причастными к взлому правительственной электронной почты хакеров российской разведки. Москва, в свою очередь, отрицает причастность к произошедшему.

Напомним, что инцидент со взломом почты Бундестага произошел еще в 2015 году. Тогда стали доступны данные электронных почтовых ящиков нескольких депутатов и канцлера Германии Ангелы Меркель. Подозреваемым считают гражданина РФ Дмитрия Бадина, якобы сотрудничавшего с российской разведкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Парламентская ассамбля совета Европы намеревается проверить законность поправок в Конституцию РФ.