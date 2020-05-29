Германия грозится ввести санкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия грозится ввести санкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг
Кого именно коснутся так называемые "киберсанкции", пока непонятно. Фото: pixabay.com

В связи с хакерской атакой на Бундестаг правительство Германии намеревается ввести санкционный режим в отношении россиян. В частности, санкции подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в страны Европейского союза.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел ФРГ Мария Адебар. Немецкие власти считают причастными к взлому правительственной электронной почты хакеров российской разведки. Москва, в свою очередь, отрицает причастность к произошедшему.

Напомним, что инцидент со взломом почты Бундестага произошел еще в 2015 году. Тогда стали доступны данные электронных почтовых ящиков нескольких депутатов и канцлера Германии Ангелы Меркель. Подозреваемым считают гражданина РФ Дмитрия Бадина, якобы сотрудничавшего с российской разведкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Парламентская ассамбля совета Европы намеревается проверить законность поправок в Конституцию РФ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Германия россия санкции хакерская атака
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чиновница из Бурятии извиналась за слова о том, что «с голоду никто не ...
Все жертвы коронавируса в Ленобласти входили в зону риска
В Петербурге разработали новый метод выявления коронавируса
С 1 июня в Петербурге начнут смягчать ограничительные меры
Названо имя нового председателя Общественной палаты Петербурга
Смольный: в больницах для пациентов с COVID-19 нет острого дефицита кадров
Германия грозится ввести санкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг
Петербург и Щеглово с 1 июня свяжет автобус