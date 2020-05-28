В ПАСЕ обратили внимание на поправки в Конституцию России

Ассамблея собирается проверить их на законность.

Об этом стало известно 28 мая. Обо всем сообщает Regnum. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заинтересовалась поправками в Конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным. Их отправили на экспертизу в Венецианскую комиссию. Отмечается, что ассамблея обратила внимание на происходящее после того, как одна из петиций на сайте Change.org собрала около 200 тысяч голосов. Авторы просили обратить внимание на некоторые из поправок, которые считают неправомерными. Среди инициаторов — глава партии ПАРНАС Михаил Касьянов, экономист Владислав Иноземцев, правозащитник Лев Пономарёв и другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известная возможная дата голосования по поправкам в Конституцию. Указанная дата рассматривается, поскольку имеет символическое значение из-за проведения парада Победы на Красной площади в 1945 году.