Стала известная возможная дата голосования по поправкам в Конституцию

Власти России рассматривают 24 июня этого года как дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Указанная дата рассматривается, поскольку имеет символическое значение из-за проведения парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Как сообщает «Интерфакс», голосование могут провести частично в очной форме, частично — в электронной. Это связано со сложной ситуацией по коронавирусу Covid-19.

При этом дата окончательно не определена, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВЦИОМ озвучил долю россиян, которые готовы прийти на голосование по поправкам к Конституции. 15 процентов участников опроса ответили, что не намерены голосовать.