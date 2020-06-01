В Петербурге мужчина, бросившийся в толпу с ножом, получил условный срок

Гражданин признал свою вину, но частично.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Невский суд признал гражданина виновным в совершении хулиганских действий и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года 7 месяцев с испытательным сроком три года.

Напоминаем, что все случилось 2 июля 2019 года. Мужчина подошел к гражданину, который снимал на телефон уличную торговлю и попытался его отнять. Затем хулиган достал нож и бросился с ним в толпу, угрожая тем самым пострадавшему расправой. Злополучный телефон в результате был разбит об асфальт.

Свою вину обвиняемый признал, но частично, и отделался условным сроком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тосненском районе мужчина вонзил нож в брата после алкогольного застолья. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.