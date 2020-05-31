В Тосненском районе мужчина вонзил нож в брата после алкогольного застолья

Ссора между мужчина возникла во время распития спиртного. Фото: pixabay

Ссора между мужчина возникла во время распития спиртного. Фото: pixabay

В Тосненском районе полицейские поймали гражданина, которого подозревают в нападении на родного брата.

В субботу, 30 мая, правоохранителям поступило сообщение из больницы, куда госпитализировали 30-летнего мужчину из СНТ «Боровое».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что пострадавший выпивал спиртное со своим родственником. Во время посиделок между ними возникла ссора. В какой-то момент разгневанный собутыльник схватил нож и ранил своего брата, после чего сбежал.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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