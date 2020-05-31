На Верности трое злоумышленников оставили прохожего без ноутбука и денег

Злоумышленники напали на прохожего рядом с домом 30 по улице Верности. Фото: google.ru/maps

Злоумышленники напали на прохожего рядом с домом 30 по улице Верности. Фото: google.ru/maps

В Калининском районе Петербурга задержали одного из бандитов, укравших вещи у местного жителя.

Инцидент произошел в среду, 27 мая, у дома №30 по улице Верности. Правоохранителям рассказали, что около 00:20 группировка из трех человек избила прохожего и похитила у него рюкзак, в котором были 30 тыс. рублей и ноутбук «Делл».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, общий ущерб составил 82 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Спустя два дня стражи порядка поймали 20-летнего подозреваемого. Его сообщников ищут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец обчистил кассу в магазине на Счастливой улице, но от полиции убежать не успел.