Петербуржец обчистил кассу в магазине на Счастливой улице, но от полиции убежать не успел

Петербуржец обчистил кассу в магазине на Счастливой улице, но от полиции убежать не успел
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в ограблении магазина в Кировском районе. Он похитил деньги из кассы на глазах у сотрудников.

Инцидент произошел в субботу, 30 мая, в помещении на Счастливой улице. В отдел полиции обратился директор магазина. Он рассказал, что днем в торговый зал ворвался неизвестный, применил физическую силу к персоналу и похитил из кассы 1 245 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, злоумышленника задержали по «горячим» следам.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Павловске задержали агрессивного похитителя топлива. Он ударил заправщика.

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