ВОЗ заявила о новой вспышке лихорадки Эбола в Республике Конго

Сейчас в ДКР одновременно бушуют Эбола, COVID-19 и корь. Фото: pixabay.com

Сейчас в ДКР одновременно бушуют Эбола, COVID-19 и корь. Фото: pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о зарегистрированной новой вспышке эпидемии лихорадки Эбола на территории Республики Конго в Африке.

Новую вспышку смертельно опасного заболевания зарегистрировали на западе республики, в городе Мбандака. Местное Министерство здравоохранения подтвердило шесть случаев заражения, из которых четыре оказались смертельными. ОБ этом председатель ВОЗ рассказал в своем Twitter.

Гебрейесус также подчеркнул, что представители организации находятся на месте инфекционной вспышки для оказания помощи местному населению. По словам директора ВОЗ, Демократическая Республика Конго одновременно борется с финальным этапом Эболы, эпидемией COVID-19 и крупнейшей из зарегистрированных вспышек кори.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ больше не будет получать финансовой поддержки от Соединенных Штатов.