Трамп прекратил сотрудничество с ВОЗ

Больше организация не будет получать финансовую поддержку от государства.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Президент США Дональд Трамп принял решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения. Америка больше не будет поддерживать ВОЗ деньгами и намерена направить эти средства на другие нужды.

Трамп объяснил, что всеми причиной стал отказ руководства организации от проведения преобразований, на которых настаивали власти. Госсекретарь США Майк Помпео до этого отмечал, что ВОЗ заподозривают в тесном контакте с Пекином.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые раскритиковали средство Трампа от коронавируса. Они пришли к выводу, что препарат, который принимает президент США Дональд Трамп для профилактики коронавируса, неэффективен и даже опасен. Ученые считают, что гидроксихлорохин вообще повышает риск смерти больных.