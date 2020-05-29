Трамп прекратил сотрудничество с ВОЗ

Трамп прекратил сотрудничество с ВОЗ
Трамп не намерен поддерживать ВОЗ. Фото: https://pixabay.com

Больше организация не будет получать финансовую поддержку от государства.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Президент США Дональд Трамп принял решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения. Америка больше не будет поддерживать ВОЗ деньгами и намерена направить эти средства на другие нужды.

Трамп объяснил, что всеми причиной стал отказ руководства организации от проведения преобразований, на которых настаивали власти. Госсекретарь США Майк Помпео до этого отмечал, что ВОЗ заподозривают в тесном контакте с Пекином.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые раскритиковали средство Трампа от коронавируса. Они пришли к выводу, что препарат, который принимает президент США Дональд Трамп для профилактики коронавируса, неэффективен и даже опасен. Ученые считают, что гидроксихлорохин вообще повышает риск смерти больных.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ВОЗ дональд трамп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России с 1 июня начнут перечислять выплаты для детей
В Москве в одном из магазинов прогремели выстрелы
Трамп прекратил сотрудничество с ВОЗ
В Петербурге продлили основные ограничения до 14 июня
За сутки в мире коронавирусом заболели более 107 тысяч человек
Звезды шоу-бизнеса подали заявки на получение МРОТ
В Москве выпало рекордное количество осадков
РЖД продает маски и перчатки на вокзалах