В Новолисино после пожара в доме обнаружили труп уроженки Псковской области

В Тосненском районе Ленобласти правоохрнители разбираются в обстоятельствах гибели пенсионерки. Ее труп нашли после пожара в доме.
В понедельник, 1 июня, в отдел полиции поступило сообщение от городской администрации о пожаре в поселке Новолисино. Возгорание произошло в доме №12 на Московской улице.
Как стало известно gazeta.spb.ru, стражи порядка установили, что тело принадлежит уроженке Псковской области. 81-летняя женщина проживала по соседству. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.
Труп направлен в морг.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы сообщили в полицию о плавающем в Нарве трупе.