В Новолисино после пожара в доме обнаружили труп уроженки Псковской области

В Новолисино после пожара в доме обнаружили труп уроженки Псковской области
Труп обнаружили после тушения пожара. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти правоохрнители разбираются в обстоятельствах гибели пенсионерки. Ее труп нашли после пожара в доме.

В понедельник, 1 июня, в отдел полиции поступило сообщение от городской администрации о пожаре в поселке Новолисино. Возгорание произошло в доме №12 на Московской улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, стражи порядка установили, что тело принадлежит уроженке Псковской области. 81-летняя женщина проживала по соседству. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Труп направлен в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы сообщили в полицию о плавающем в Нарве трупе.

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