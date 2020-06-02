В Петербурге задержали ученика колледжа по подозрению в убийстве матери

В Петербурге задержан ученик колледжа. Он подозревается в убийстве матери. Тело убитой было спрятано в кладовку, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе городского управления СК.

По версии следствия, задержанный в квартире одного из домов по Богатырскому проспекту в ходе ссоры несколько раз ударил ножом свою 42-летнюю мать, после чего поместил ее тело в кладовку и ушел.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.