В Ленобласти директора районного «Водоконала» подозревают в создании искусственной задолженности на 630 тысяч рублей

В Ленобласти директора районного &#171;Водоконала&#187; подозревают в создании искусственной задолженности на 630 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч.3 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий). Фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ по Ленобласти заподозрил начальницу МУП «Водоканал Кировского района» в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, подозреваемая, будучи уведомленной о переходе районного «Водоканала» под контроль «Леноблводоканала», заключала соглашения с компаниями, стоимость которых была выше 10% уставного фонда МУП, что является крупными сделками. Таким образом, у «Водоканала Кировского района» образовалась кредиторская задолженность более чем на 634 млн рублей.

В связи с этим, к МУП было подано заявление о признании банкротом. Сейчас правоохранительные органы в сотрудничестве с управлением ФСБ по Петербургу и Ленобласти проводят обыски и следственные мероприятия, подтверждающие факты преступной деятельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге организацию заставили погасить задолженность по зарплатам в размере 25 млн рублей.

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