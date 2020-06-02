Столкнувшиеся на Гренадерской улице иномарки остановили трамваи

На пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Гренадерской улицы столкнулись две иномарки. Как рассказали очевидцы, из-за ДТП в сторону моста встали трамваи.

Авария случилась во вторник, 2 июня. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам автомобилистов, водитель Nissan не пропустил разворачивавшийся Mercedes. По этой причине машины столкнулись. Теперь, как уточнили очевидцы, из-за дорожного инцидента в сторону моста перестали курсировать трамваи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД перед Пулковским шоссе собрался «паровозик» из семи машин. К месту аварии прибыли спасатели.