На КАД перед Пулковским шоссе собрался «паровозик» из семи машин

В Петербурге на КАД произошла крупная авария. По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить сразу семь машин.

Дорожный инцидент случился утром во вторник, 2 июня. Кадры с места столкновения машин опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей Сети, авария случилась перед съездом на Пулковское шоссе. К месту дорожно-транспортного происшествия приехали спасатели.

Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о «перевертыше» на Пулковском шоссе. На дороге не устоял грузовик.