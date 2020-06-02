На Пулковском шоссе перевернулся грузовик, на месте спасатели

Сегодня утром на Пулковском шоссе перевернулся грузовик. На место происшествия приехали спасатели.

Дорожный инцидент случился во вторник, 2 июня. Кадрами «перевертыша» поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, что грузовой автомобиль буквально распался на две части: кабина лежит в одной стороне, а кузов – в другой.

Место аварии обозначили специальными конусами. О состоянии водителя ничего не известно.

В настоящее время выясняются другие подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария с фурой на М-10 в Ленобласти обернулась трагедией. Один из водителей погиб.