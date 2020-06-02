Смертность пациентов с COVID-19 на ИВЛ составляет почти 70%

Смертность пациентов с COVID-19 на ИВЛ составляет почти 70%
Одышка свидетельствует о снижении дыхательной функции. Фото: pixabay.com

Среди пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), смертность составляет почти 70%.

Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин. По словам специалиста, при запоздалом включении неинвазивной вентиляции легких приходить прибегать к инфузионной терапии и ИВЛ, вследствие чего погибают около 70% пациентов.

До подключения к ИВЛ, с помощью кислородной терапии через маску, медикам удавалось стабилизровать состояние 71% больных COVID-19. Эксперты пришли к выводу, что респираторная поддержка необходима пациентам уже на ранних стадиях патологии легких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по прогнозам замглавы Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семенова эпидемиологическая обстановка в Петербурге наладится к сентябрю.

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Смертность пациентов с COVID-19 на ИВЛ составляет почти 70%