Смертность пациентов с COVID-19 на ИВЛ составляет почти 70%

Среди пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), смертность составляет почти 70%.

Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин. По словам специалиста, при запоздалом включении неинвазивной вентиляции легких приходить прибегать к инфузионной терапии и ИВЛ, вследствие чего погибают около 70% пациентов.

До подключения к ИВЛ, с помощью кислородной терапии через маску, медикам удавалось стабилизровать состояние 71% больных COVID-19. Эксперты пришли к выводу, что респираторная поддержка необходима пациентам уже на ранних стадиях патологии легких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по прогнозам замглавы Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семенова эпидемиологическая обстановка в Петербурге наладится к сентябрю.