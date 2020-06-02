Россиянам начнут выдавать новые номера на автомобили

Теперь номера на госзнаках могут начинаться с цифр от 1 до 9.. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Теперь номера на госзнаках могут начинаться с цифр от 1 до 9.. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

МВД России внесло изменения в приказ о регистрационных знаках транспортных средств.

Согласно опубликованному на интернет-портале правовой информации приказу МВД, машинам теперь будут присваивать автономера с новыми трехзначными кодами российских регионов.

Так, перечень цифр, с которых начинается трехзначный автомобильный код региона, будет расширен. Ранее Госавтоинспекция выдавала регистрационных знаки с трехзначными кодами, которые начинались с цифр от 1 до 7.

Теперь номера на госзнаках могут начинаться с цифр от 1 до 9.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов заявил, что изменения никак не повлияют на стоимость страховки и самих госзнаков, сообщают «Известия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГИБДД рассказали о порядке предоставления услуг в МРЭО.