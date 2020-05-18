В ГИБДД рассказали о порядке предоставления услуг в МРЭО

В Госавтоинспекции проинформировали о порядке предоставления госуслуг во всех межрайонных регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Так, для регистрации транспортных средств и прицепов к ним, проведению экзаменов и выдачи водительских удостоверений в МРЭО можно прийти по предварительной записи через портал «Госуслуги».

Лицам, лишенным права управления транспортными средствами, для проверки знаний ПДД необходимо подать заявку на адреса электронной почты, указанным на сайте Госавтоинспекции.

Чтобы получить разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС в электронном виде также необходимо подать заявку на адреса электронной почты с сайта ГИБДД.

Получить свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениям требованиям безопасности, а также по допуску ТС к перевозки опасных грузов можно по предварительной записи, осуществляемой по телефонам, указанным на сайте ГИБДД.

Заявители смогут попасть в помещения МРЭО только при наличии масок и перчаток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин раскритиковал работу портала госуслуги, после сбоя из-за потока заявок на «детские» выплаты.