Путин раскритиковал работу портала госуслуги, после сбоя из-за потока заявок на «детские» выплаты

"Прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода", — сказал Путин. Фото: kremlin.ru

"Прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода", — сказал Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин остался недоволен работой ведомств, ответственных за оформление дополнительных выплат для семей с детьми. Портал госуслуг не смог обработать хлынувший поток заявок.

Путин напомнил, что уже на следующий день после его выступления, которое состоялось в понедельник, 11 мая, на сайте поступило свыше миллиона заявок. Глава государства добавил, что осведомлён о решении этой проблемы Министерством связи, однако обратил внимание ответственных ведомств на случившееся.

Во время заявления 11 мая президент заявил, что с 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет могут единоразово рассчитывать на выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка. Социальная поддержка касается граждан РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Путина, окончательное решение о моменте снятия ограничений остается за медиками.