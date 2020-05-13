Путин раскритиковал работу портала госуслуги, после сбоя из-за потока заявок на «детские» выплаты

Президент Владимир Путин остался недоволен работой ведомств, ответственных за оформление дополнительных выплат для семей с детьми. Портал госуслуг не смог обработать хлынувший поток заявок.
Путин напомнил, что уже на следующий день после его выступления, которое состоялось в понедельник, 11 мая, на сайте поступило свыше миллиона заявок. Глава государства добавил, что осведомлён о решении этой проблемы Министерством связи, однако обратил внимание ответственных ведомств на случившееся.
Во время заявления 11 мая президент заявил, что с 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет могут единоразово рассчитывать на выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка. Социальная поддержка касается граждан РФ.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Путина, окончательное решение о моменте снятия ограничений остается за медиками.