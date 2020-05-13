Путин раскритиковал работу портала госуслуги, после сбоя из-за потока заявок на «детские» выплаты

Путин раскритиковал работу портала госуслуги, после сбоя из-за потока заявок на &#171;детские&#187; выплаты
"Прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода", — сказал Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин остался недоволен работой ведомств, ответственных за оформление дополнительных выплат для семей с детьми. Портал госуслуг не смог обработать хлынувший поток заявок.

Путин напомнил, что уже на следующий день после его выступления, которое состоялось в понедельник, 11 мая, на сайте поступило свыше миллиона заявок. Глава государства добавил, что осведомлён о решении этой проблемы Министерством связи, однако обратил внимание ответственных ведомств на случившееся.

Во время заявления 11 мая президент заявил, что с 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет могут единоразово рассчитывать на выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка. Социальная поддержка касается граждан РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Путина, окончательное решение о моменте снятия ограничений остается за медиками.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин госуслуги россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За 2019 год россияне оставили в Южной Карелии 310 млн евро
Беглов рассказал о расходах Петербурга на борьбу с коронавирусом
В Госдуме приняли закон о возможности дистанционного голосования на выборах
Судебные приставы нашли объявленного в розыск неплательщика алиментов: он ...
В Минздраве рассказали, когда ждать появления вакцины от коронавируса
Госдума рассмотрит законопроект, расширяющий права полицейских
Путин раскритиковал работу портала госуслуги, после сбоя из-за потока ...
Индекс самоизоляции в Петербурге упал до 1,7 балла