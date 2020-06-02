Путин утвердил основы политики в области ядерного оружия

Российская федерация сможет совершить ядерный удар только в ответ на такую же агрессию.

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного оружия. В документе говорится, что Россия оставляет за собой право на ядерный удар в случае воздействия, которое выведет из строя критически важные военные или гособъекты.

Также применения ядерного оружия возможно, если противник применил оружие массового поражения на Россию и ее союзников или если противник совершает атаки, ставящие под угрозу существование государства.

Ядерное сдерживание направлено на государства, военные блоки и коалиции, считающие РФ противником. Основной опасностью для страны считается наращивание потенциальным противником сил на границах России и ее союзников, а также размещение ПРО в космосе.

Так или иначе, Россия рассматривает ядерное оружие только в качестве сдерживающего средства и считает его применение крайней мерой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп заявил о разработке «величайшего оружия в истории».