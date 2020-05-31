Трамп заявил о разработке «величайшего оружия в истории»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал скорое появление у государства «величайшего оружия в истории».
Об этом глава Белого дома заявил во время выступления во Флориде, после успешного запуска на Международную космическую станцию (МКС) корабля Crew Dragon компании Илона Маска Space X, который состоялся в субботу, 30 мая. Трансляция выступления президента велась в официальном аккаунте Белого дома в Twitter.
Трамп отметил, что Америка скоро освоит Марс и разработает «величайшие вооружения», когда либо существовавшие на протяжении истории. Президент США подчеркнул, что уже видел проект и «не может поверить в это». Рассказывать подробнее, в чем заключается сила нового оружия, Трамп не стал.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп пригрозил социальной сети Twitter закрытием.