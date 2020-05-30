Трамп пригрозил закрыть Twitter

Американский президент Дональд Трамп допустил возможность закрытия социальной сети Twitter. Речь идет только о территории Соединенных Штатов.

По мнению лидера, эту соцсеть нельзя назвать свободной платформой для выражения мнения. При этом стоит отметить, что сам Трамп активно пользуется твиттером и не упускает возможности остро высказаться насчет актуальных ситуаций.

«Если бы это было законно, если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал», — приводит слова президента РИА Новости.

Дональд Трамп сообщил, что у него пока нет идей, как закрыть соцсеть, но он собирается обсудить этот вопрос с юристами.

Тем не менее, президент заявил, что его аккаунт в Twitter продолжит свое существование, поскольку через него он может общаться с гражданами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые раскритиковали средство Трампа от коронавируса.