В Москве начались задержания на протестах против полицейского насилия

В Москве начались задержания на протестах против полицейского насилия
Протесты в Москве. Фото: instagram.com/sota.vision.tv

Московские правоохранители задержали около 20 человек на пикетах против полицейского произвола.

Как сообщает «Интерфакс», серию одиночных пикетов против полицейского насилия организовали активисты движения «Гражданское общество». Акцию устроили около здания МВД на Петровке. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к задержаниям активистов.

На данный момент задержаны около 20 человек. Один из пикетчиков рассказал корреспонденту издания, что их отвозят в Тверское ОВД.

Активисты устроили акцию под названием #RussianLivesMatter, что означает жизни россиян имеют значение». Они протестуют против убийства подозреваемого 27-летнего жителя Екатеринбурга.

Мужчина был застрелен спецназом Росгвардии по время задержания в собственной квартире. Правоохранители утверждают, что у него в руках был предмет, похожий на оружие. Погибшего пришли задерживать по подозрению в краже нескольких рулонов обоев. СК и Росгвардия начали проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США полиция застрелила протестующего во время беспорядков.

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