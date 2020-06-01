В США полиция застрелила протестующего во время беспорядков

Полиция города Луисвилл (штат Кентукки) застрелила протестующего во время беспорядков, которые массово начались в Соединенных Штатах из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Как сообщает The Independent, все произошло примерно в полночь, когда в городе действовал комендантский час. На парковке у супермаркета собралась толпа протестующих. Людей разгоняли полицейские и бойцы Национальной гвардии. Кто-то из толпы достал оружие и открыл огонь по сотрудникам полиции и военным — тогда те начали стрелять в ответ.

Во время стрельбы погиб человек. О его личности на данный момент ничего не известно. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, опрашивая свидетелей.

Напомним, акции протеста, беспорядки и мародерства проходят в десятках американских городов после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.