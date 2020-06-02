Украинец за рулем грузовика влетел в толпу протестующих в Миннеаполисе

В Миннеаполисе (штат Миннесота) автоцистерна въехала в толпу демонстрантов. Полиция уже установила личность водителя.

Как сообщает CBS, все произошло в воскресенье, водитель грузовика на большой скорости направил машину в мост, где находилось большое количество людей, устраивающих протесты. Демонстранты успешно нейтрализовали водителя и передали его полицейским. Водитель получил несколько травм.

Позже местные правоохранители сообщили, что установили личность мужчины — им оказался уроженец Украины по имени Богдан Вечирко. Ему уже предъявили обвинение в нападении и арестовали, отправив тюрьму округа Хеннепин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хозяин русского ресторана в США с оружием разогнал протестующих. Охранять свой ресторан ему пришлось из-за массовых беспорядков на улицах города.